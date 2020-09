PSG, comunicato sul caso Neymar: "Vittima di insulti razzisti, non è accettabile"

Il Paris Saint-Germain sostiene pubblicamente Neymar. Con un comunicato ufficiale, il club transalpino ha preso le difese del campione brasiliano, tra i tanti espulsi nella sfida con l'Olympique Marsiglia per aver dato un pugno ad Alvaro Gonzalez. Successivamente alla partita, lo stesso Neymar ha accusato il centrocampista, ex Lazio, di avergli rivolto insulti razzisti. E proprio su questo punto fa leva la nota diramata dal PSG: "Il club sostiene fermamente Neymar, che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c'è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e richiama tutti a prendere posizione contro queste manifestazioni. Da 15 anni il club è impegnato con forza nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, assieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il PSG conta sulla commissione disciplinare della LFP, affinché indaghi e faccia luce su questi fatti. Il club resta a disposizione per collaborare alle indagini".