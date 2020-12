Raul Jimenez dimesso dall'ospedale dopo dieci giorni. L'attaccante è a casa con la famiglia

Raul Jimenez è stato dimesso dall'ospedale dopo dieci giorni di ricovero conseguente al trauma cranico riportato nello scontro con David Luiz, durante la sfida dello scorso 29 novembre tra Arsenal e Wolverhampton. L'attaccante messicano ha subito un intervento chirurgico e ora è finalmente tornato a casa, dove osserverà un periodo di riposo circondato dalla sua famiglia.

Some good news from over the weekend...

Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG

— Wolves (@Wolves) December 8, 2020