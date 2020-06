Real Madrid, infortunio al polpaccio per Lucas Vazquez: due settimane di stop

Tegola per Zinedine Zidane. Il sito ufficiale del club ha annunciato che Lucas Vazquez ha riportato un infortunio al soleo del polpaccio destro. Il club non ha parlato di tempi di recupero ma secondo AS dovrebbero aggirarsi attorno alle due settimane. Sicuramente non sarà disponibile per il match di giovedì alle 22 contro il Valencia.