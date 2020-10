Real Madrid, nuova chance per Isco e Macelo contro l'Huesca. Per guadagnarsi il rinnovo

La sconfitta interna contro il Cadice in casa Real Madrid ha rappresentato una sorta di primo spartiacque nella stagione dei campioni della Liga. Assieme al clamoroso stop europeo contro lo Shakhtar gli ultimi giorni di ottobre hanno acceso l’attenzione sul rendimento di due senatori dello spogliatoio dei Blancos: Marcelo e Isco. Entrambi, infatti, sono rimasti in panchina nel Clasico contro il Barcellona e anche nel match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, a riprova di un feeling tutto da ricostruire con Zinedine Zidane.

Per questo motivo il tecnico francese, secondo il Mundo Deportivo, starebbe valutando la possibilità di concedere ai due giocatori un esame di appello nel match di campionato contro l’Huesca. Una gara, quella di domani, dal coefficiente di difficoltà decisamente più basso rispetto alle precedenti due, ma che rappresenta un test da non fallire sia per il brasiliano che per l’ex Malaga.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2022 Isco e Marcelo è probabile che si giochino la riconferma per il futuro proprio a partire dalla gara di questo weekend.