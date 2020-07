Real Madrid, Zidane: "Stagione spettacolare. Ora riposo e poi testa alla Champions"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Leganes: "Posso dire che è stata una stagione spettacolare. Oggi non abbiamo vinto ma ci tenevo a non perdere. Adesso è il momento di riposare, poi penseremo alla Champions League. Jovic? Ha talento ed è giovane. Ha subito tanti infortuni in stagione, bisogna dargli fiducia. Vedremo nella prossima stagione. Intanto voglio ringraziare tutti i miei ragazzi per ciò che hanno fatto, sono stati immensi. Adesso 4-5 giorni di riposo e poi testa al City ma senza preoccupazioni. Spero di riuscire a recuperare i calciatori infortunati, tipo Hazard. Magari lo avremo a pieno ritmo per la Champions".