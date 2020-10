Rennes, Stephan: "I miei giocatori meritano di godersi la Champions League"

Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions League contro il Krasnodar: "È una grande sfida e penso che il nostro obiettivo debba essere quello di giocarla liberamente, senza sentire la pressione. Grazie alla scorsa stagione, i giocatori hanno meritato di essere dove sono oggi e voglio che per loro non sia un'ossessione. Avremo anche 5mila persone a sostenerci e dobbiamo cogliere l'occasione di far esultare il nostro pubblico. È normale che tutti aspettino questa partita, è la competizione più bella e i giocatori meritano di giocarla. Devono approfittare di questa possibilità senza scordarsi che affronteremo una squadra forte con diversi nazionali e che ha già fatto esperienza in Europa League. Meritano lo stesso rispetto di Siviglia e Chelsea".