Rodri ha preferito il Barcellona al Real Madrid, Flick: "Non avevamo dubbi sul suo impatto"

Il Clasico avrà inevitabilmente un sapore particolare per Rodri. Il centrocampista, arrivato al Barcellona in estate dopo essere stato a lungo corteggiato dal Real Madrid, si prepara ad affrontare proprio i Blancos in una delle partite più attese della stagione. Alla vigilia della sfida, però, Hansi Flick ha preferito non soffermarsi sul retroscena di mercato e concentrarsi esclusivamente su quanto il giocatore stia offrendo ai blaugrana: "Dobbiamo concentrarci sulla nostra squadra, sull'impatto che ha avuto al Barça. Quando abbiamo avuto l'opportunità di ingaggiare un giocatore come lui, tutti nel club erano d'accordo sul fatto che ci avrebbe portato molto".

Flick soddisfatto dell'impatto di Rodri al Barcellona

L'allenatore tedesco ha quindi sottolineato quanto Rodri sia diventato una risorsa importante per il centrocampo del Barcellona. L'ex Manchester City ha aggiunto esperienza e qualità a un reparto già ricco di talento, confermando fin dalle prime settimane le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo. "È una risorsa, abbiamo visto il suo impatto e sono felice che sia con noi", ha spiegato Flick, evitando invece di alimentare ulteriormente il tema legato al precedente interesse del Real Madrid.

Rodri-Pedri, la coppia che esalta Flick

Particolare attenzione è stata riservata anche alla convivenza con Pedri, con il quale Rodri può formare una coppia di altissimo livello nel cuore del gioco blaugrana. "Insieme a Pedri, apportano molta qualità al centrocampo", ha aggiunto Flick. Il Clasico rappresenterà adesso un banco di prova importante per il nuovo centrocampo del Barça e soprattutto per Rodri, pronto ad affrontare quella squadra che soltanto pochi mesi fa aveva provato a portarlo a Madrid.