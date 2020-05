Rooney: "Morrison più forte di Pogba e Lingard, ricordo quel tunnel in allenamento a Vidic"

Nella sua rubrica per il Times, Wayne Rooney questa volta ha parlato di Ravel Morrison, ex giocatore di Manchester United e Lazio: "Vedevo giocare Ravel e pensavo che avesse tutte le caratteristiche per esplodere, durante un allenamento fece addirittura tre tunnel a Vidic. Ho visto venire fuori dalle giovanili talenti come Pogba e Lingard, ma Morrison era più forte di loro e di parecchio. Purtroppo ha rovinato tutto con il suo comportamento e uno stile di vita non appropriato, una cosa molto triste. La storia di Morrison dimostra che, per arrivare ai massimi livelli nel calcio professionistico, bisogna seguire linee guida ferree. L'esempio perfetto è Gary Neville, non era un calciatore eccelso ma ha sfruttato al massimo le sue caratteristiche dando tutto in ogni allenamento. Questo era proprio ciò che chiedeva Sir Alex Ferguson, lavorare sodo ogni giorno per avere successo in qualsiasi lavoro si faccia".