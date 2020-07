Rummenigge esclude l'acquisto di Havertz: "Operazione non sostenibile economicamente"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild dell'interesse del Bayern Monaco per Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen: "Il giocatore ci piace, ma sarebbe un'operazione non sostenibile dal punto di vista finanziario. Lo dico molto chiaramente, non è un trasferimento possibile quest'anno. La mia speranza per Rudi Voller è che resti ancora un anno a Leverkusen".