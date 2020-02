vedi letture

Rummenigge: "Squadra grandiosa. Londra è una città a cui piace il Bayern Monaco"

Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha usato parole dolci per la propria squadra dopo il successo per 3-0 in casa del Chelsea nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Congratulazioni alla squadra, è stata grandiosa. Abbiamo fatto un importante passo in avanti verso i quarti di finale, ora però dobbiamo finire il lavoro a Monaco. Sono convinto che la squadra riuscirà nel proprio lavoro. Ho l'impressione che Londra sia una città a cui piace il Bayern Monaco, penso al successo in Champions nel 2013, alla vittoria per 7-2 contro il Tottenham e proprio alla partita di ieri".