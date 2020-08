Russia, allo Zenit la Supercoppa. Superata di misura la Lokomotiv Mosca

Allo Zenit la supercoppa di Russia 2020. Alla VEB Arena, stadio del CSKA, la squadra di Semak batte la Lokomotiv Mosca: 2-1 il finale grazie alle reti di Dzyuba e Ozdoev per i pietroburghesi e Corluka ad accorciare le distanze. Subito in campo il nuovo acquisto Dejan Lovren, arrivato dal Liverpool. Si tratta del 4° successo nella competizione per lo Zenit, campione di Russia in carica.