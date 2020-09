Scozia, il Celtic vince 3-2 e raggiunge in testa i Rangers. Ok Dundee Utd e Kimarnock

In Scozia nel pomeriggio è arrivata la vittoria del Celtic che ha raggiunto in vetta i Rangers grazie al 3-2 rifilato al Livingston firmato da McGregor, Christie e Ajeti. La squadra di Gerrard però scenderà in campo domani e con una gara in più potrà staccare nuovamente gli acerrimi rivali. Bene anche il Dundee United e il Kilmarnock che hanno battuto 2-1 rispettivamente il St. Mirren e l'Hamilton. Vittoria esterna per il Ross County che ha trionfato 1-0 in casa del St. Johnstone.



SCOZIA - TURNO 8

SABATO

Celtic-Livingston 3-2

Dundee United-St. Mirren 2-1

Kilmarnock-Hamilton 2-1

St. Jonhstone-Ross County 0-1

DOMENICA

13 Hibernian-Rangers

16 Aberdeen-Motherwell