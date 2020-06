Shearer sul mercato del Chelsea: "Senza Champions è come darsi un calcio nei denti"

Hakim Ziyech, Timo Werner e Ben Chilwell. Il Chelsea si sta già rinforzando in vista della prossima stagione con acquisti importanti e fondamentali per tornare a recitare un ruolo di protagonista in patria e in Europa. Alan Shearer, leggenda del calcio inglese, ha avvertito Frank Lampard a tal proposito: "Sono grandi giocatori e di sicuro ne arriveranno altri. Certo, ora Lampard è costretto a raggiungere almeno il quarto posto: non qualificarsi alla prossima Champions vorrebbe dire darsi un calcio nei denti".