Si esce solo per allenarsi? Lo Schalke fa la spesa ai suoi giocatori. E per i più pigri c'è lo chef

Vietato uscire di casa, se non per andare agli allenamenti? È direttamente lo Schalke 04, così, a fare la spesa per i suoi calciatori. Sono tante, e a dir poco curiose, le iniziative che le squadre tedesche hanno preso in queste ore per tutelare i propri tesserati ed evitarne il contagio da Coronavirus, permettendo di conseguenza alla Bundesliga di riprendere quanto prima (ad oggi, inizio maggio).

Tra queste, merita sicuramente un'attenzione speciale proprio quella del club di Gelsenkirchen, che penserà in prima persona all'approvvigionamento alimentare dei giocatori chiedendo loro la consueta lista della spesa per poi realizzarla e portarla, il giorno seguente, presso il centro sportivo. Per i più pigri - racconta infine la Bild - è stato addirittura messo a disposizione il cuoco della società, che spedirà a casa di Mascarell e compagni i suoi piatti già pronti per essere mangiati.