Sindaco Londra ai giocatori della capitale: "Un auto-taglio degli stipendi sarebbe apprezzato"

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha rivolto un appello ai giocatori di tutte le squadre della capitale inglese (Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham e West Ham in Premier League) affinché non aspettino le decisioni delle rispettive dirigenze in relazione ad un auspicato taglio degli ingaggi. "Dovrebbero essere i giocatori dagli stipendi record a portare il peso della crisi in questo momento, non chi si occupa della ristorazione, che probabilmente non vedrà proventi per un mese. Sarebbe un gesto altamente apprezzato da tutti i tifosi che oggi si trovano in grave difficoltà".