Slavia Praga decimato dal Covid-19. Per la gara contro il Nizza convocati solo 14 giocatori

Emergenza totale per lo Slavia Praga, formazione ceca inserita nel Gruppo C di Europa League insieme a Bayer Leverkusen, Hapoel Beer Sheva e Nizza, in vista della terza giornata della fase a gironi della ex Coppa UEFA contro la formazione francese. A causa dell’alto numero di contagiati in seno allo Slavia ,infatti, il tecnico Jindrich Trpisovsky per la gara di domani è stato costretto a convocare solo 14 giocatori. “Siamo stati costretti a convocare cinque giocatori provenienti dalla formazione B e dalle juniores” ha dichiarato in conferenza il tecnico.