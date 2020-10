Spagna, Kepa: "Nella vita di un calciatore ci sono alti e bassi, io spero di giocare"

Il portiere della Spagna Kepa si è pronunciato alla vigilia del match contro il Portogallo: "Mi sento bene, forte, in fiducia. Potrebbe non essere una situazione da sogno, ma durante una carriera a volte devi vivere momenti come questo. Sono fiducioso di poter cambiare le cose e fare del mio meglio quando gioco. Vogliamo tutti giocare. Non prendo in considerazione nulla al di là della quotidianità e mi concentro sulle partite della Nazionale. Abbiamo tre partite e la mia concentrazione è su questo. Nella vita del calciatore ci sono alti e bassi, ma alla fine quello che posso fare è lavorare. Ho mostrato il livello che ho, mi fido del livello che ho e continuerò a dimostrarlo. E' il momento in cui ti devi fidare di te stesso. Conosciamo tutti Cristiano Ronaldo, è uno dei migliori giocatori della storia. Dovremo dare il meglio. Il Portogallo ha un'ottima Nazionale. Sappiamo che la prossima estate ci sarà un Campionato Europeo. Nel medio-lungo termine le cose possono cambiare. Voglio giocare, voglio essere in campo e lavorerò per questo. Si spera che alla prossima conferenza stampa parleremo di quello che sto facendo in campo".