Spagna, Oyarzabal: "Contento del gol e di aver aiutato la squadra. Conta solo aver vinto"

L'attaccante della Spagna Mikel Oyarzabal ha parlato dopo il successo sulla Svizzera: "Sono felice di aiutare la squadra, è sempre bello tornare in campo dopo quello che è successo. Sono contento per la vittoria e per il gol. Sapevamo che la Svizzera era una squadra forte, che gli piaceva proporre gioco e che ha raccolto meno punti di quanto avesse meritato. Siamo stati bravi in ​​difesa e in attacco ci sono state possibilità di segnare più gol. Ma abbiamo vinto e questo è quello che conta".