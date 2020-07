Tira e molla tra Paulo Sousa e il Bordeaux: tutti aspettano le sue dimissioni. Ma non arrivano

Tutti aspettano le sue dimissioni, ma le dimissioni di Paulo Sousa non arrivano. E' questa, riporta 'Le10Sport', l'atipica situazione che in questo momento vive il Bordeaux. Il manager portoghese un paio di settimana fa aveva annunciato al gruppo che la sua avventura coi girondini è agli sgoccioli, ma dopo allora è tornato a comportarsi come se nulla fosse. Perché? E' tutta una questione contrattuale: il club francese è in difficoltà economica e aspetta le sue dimissioni, ma Paulo Sousa che ha altri due anni di contratto a 280mila euro al mese non ha alcuna intenzione di farlo. Ed è pronto a dire addio solo con un accordo col club.