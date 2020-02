vedi letture

tmw Acosty va in Corea del Sud: firma fino al 2023 con l'Anyang

Boadu Maxwell Acosty lascia il Rijeka, in Croazia, per una nuova esperienza in Corea del Sud. L'attaccante, di scuola Fiorentina e reduce da un'esperienza a Crotone (due stagioni fa, in Serie A) ha firmato fino al 30 giugno del 2023 con l'Anyang.