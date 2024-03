Ufficiale Il Suwon Bluewings risolve il contratto di Acosty: l'ex Fiorentina è ancora infortunato

È terminata dopo poco più di un anno l'avventura di Boadu Maxwell Acosty in Corea del Sud. L'attaccante ghanese ha risolto il contratto con il Suwon Bluewings, club di seconda serie, a causa dei continui infortuni: "Acosty era in riabilitazione dopo essere stato operato in Italia il 23 dicembre per curare un problema accusato al termine della scorsa stagione.

Tuttavia, nonostante i continui sforzi del giocatore e dello staff medico, il rientro è lontano e si è deciso di risolvere il contratto in maniera consensuale". Acosty, 32 anni, ha giocato a lungo in Italia, dove ha vestito le maglie di Reggiana, Fiorentina, Juve Stabia, Carpi, Chievo, Modena, Latina e Crotone. Per lui 23 presenze e nessun gol in Serie A, 115 in B con 10 reti all'attivo.