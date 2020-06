tmw Besiktas e AEK Atene, sfida per Enobakhare: si è liberato dal Wolverhampton

Nuova avventura in vista per l'attaccante anglo-nigeriano Bright Enobakhare. Scuola Wolverhampton, ha salutato le Foxes a maggio e ora può presto volare lontano dall'Inghilterra: sul giocatore c'è l'AEK Atene in Grecia ma anche il Besiktas, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe interessato al polivalente attaccante ex Wolves.