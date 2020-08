tmw Real Saragozza, scambio di documenti in corso con la Juve per Zanimacchia

Manca oramai solo l'ufficialità per lo sbarco in Spagna alla Real Saragozza di Luca Zanimacchia, esterno destro della Juventus Under23 classe 1998. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in corso lo scambio di documenti per la definizione del trasferimento che si completerà con la formula del prestito.