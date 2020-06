tmw Valencia, offerto Kepa. Cillessen non convince del tutto

vedi letture

Il Valencia sta pensando alla prossima stagione, con l'intenzione di riportare in Spagna Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea che non ha convinto nella sua esperienza in Spagna. I londinesi stanno cercando una sistemazione al proprio numero uno, che rappresenta un asset importante soprattutto sul bilancio (perché pagato 80 milioni di euro solo due anni fa, con ammortamento da 16 l'anno). Cillessen, costato 35 milioni di euro solo un anno fa, è già messo in discussione.

SCELTA PICKFORD? Nel calderone dei possibili prossimi numeri uno c'è, in prima fila, Jordan Pickford, cresciuto enormemente nell'Everton, oltre a una pista italiana che porta a Dragowski, ma il profilo giusto è quello dell'inglese. Kepa quindi andrebbe via in prestito - magari biennale, con diritto di riscatto - lasciando il posto al numero uno del Chelsea.