Todibo potrebbe non esordire mai col Benfica, mister Jorge Jesus: "Non è in condizione"

Jean-Clair Todibo sembra avere le ore contate al Benfica. Il centrale francese, attualmente in prestito dal Barcellona, è infatti totalmente fuori dai piani di mister Jorge Jesus, come ammesso dallo stesso tecnico degli encarnados nella conferenza stampa odierna: "Todibo non ha le condizioni né fisiche né tattiche per giocare domani. Non ha lavorato con la squadra e con lo Standard Liegi in Europa League non ci sarà". Il classe '99, complici diversi problemi fisici, non ha ancora esordito in Portogallo e il rischio è dunque quello che la sua prima presenza con la nuova maglia possa non arrivare mai.