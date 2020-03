Tottenham, Alli viola le restrizioni: avvistato a notte fonda in un locale londinese

vedi letture

Dele Alli, calciatore del Tottenham, non ha rispettato l’ordine di uscire solo per necessità a causa dell’emergenza Coronavirus ed è stato avvistato in uno dei locali notturni di Londra in compagnia della fidanzata. Il giocatore della Nazionale inglese non è stato l'unico ad aver violato le restrizioni: lo scorso fine settimana, infatti, anche Kyle Walker, James Maddison, Ben Chilwell e Riyad Mahrez sono stati avvistati in alcuni locali fino a tarda notte.