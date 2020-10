Tottenham, rifiutata l'offerta del PSG per Dele Alli: il centrocampista verso la permanenza

Dele Alli verso la permanenza al Tottenham. Nonostante il centrocampista inglese non abbia un rapporto idilliaco con Mourinho, al momento non ci sono offerte tali da permettere al Tottenham di decidere di privarsi del giocatore. Come si legge sulle colonne del Guardian, il PSG aveva offerto circa 2 milioni per il prestito del giocatore, ma l'offerta è stata prontamente rispedita al mittente