Turchia, Basaksehir ancora ko: il Galatasaray vince 2-0. Pari per il Karagumruk di Biglia

Nella domenica del campionato turco spicca la vittoria del Galatasaray che ha trionfato per 2-0 in casa dei campioni in carica del Basaksehir, alla seconda sconfitta di fila e ancora a zero punti. Secondo successo in due gare invece per il Galatasaray che ha trionfato grazie ai gol di Falcao e Belhanda. Solo 2-2 invece per il Karagumruk in casa del Gazientep e meno di un quarto d'ora in campo per Biglia subentrato al 77'. Inoltre vincono Sivasspor e Kasimpasa. Ieri invece il Besiktas ha impattato per 1-1 contro l'Antalyaspor.

TURCHIA - SUPER LIG

TURNO 2

VENERDì

Yeni Malatyaspor-Goztepe 1-1

SABATO

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Besiktas-Antalyaspor 1-1

Denizlispor-Trabzonspor 0-0

Genclerbirligi-Konyaspor 0-0

DOMENICA

Erzurum BB-Sivasspor 1-2

Kasimpasa-Rizespor 2-0

Basaksehir-Galatasaray 0-2

Gazientep-Karagumruk 2-2