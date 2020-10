Ucraina, il COVID-19 toglie tre portieri a Shevchenko. Convocato il preparatore 45enne

Il COVID-19 mette nei guai la nazionale ucraina, impegnata nella settimana dedicata alle nazionali. Al punto che il commissario tecnico Andriy Shevchenko, a seguito dell'indisponibilità di tre portieri convocati su quattro (Pyatov, Pankiv e Lunin) si è trovato col solo Heorhii Bushchan a disposizione. Per correre ai ripari ha convocato come riserva il preparatore dei portieri della sua nazionale. Si tratta di Oleksandr Shovkovskiy, 45 anni, storico portiere della Dinamo Kiev e della stessa nazionale (92 presenze), ritiratosi dal calcio giocato nel 2016. L'Ucraina giocherà questa sera in amichevole contro la Francia, mentre il 10 e 13 ottobre giocherà in Nations League contro Germania e Spagna.