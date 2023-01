Fine dell'esperienza in prestito al Norwich per il centrocampista offensivo Aaron Ramsey, soltanto omonimo del gallese ex Juventus. Il classe 2003 rientra anticipatamente all'Aston Villa per curarsi al meglio dal recente infortunio al ginocchio che l'ha afflitto. Era al Norwich, seconda serie inglese, da agosto.

Aaron Ramsey has been recalled by Aston Villa following his loan spell at Norwich City.

The 19-year-old will continue his rehabilitation at Bodymoor Heath after picking up an injury in December.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 3, 2023