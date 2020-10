ufficiale Ado Den Haag, dalla Juventus arriva Del Fabro

vedi letture

Come anticipato nella giornata di ieri, si profila una nuova esperienza in prestito per Dario Del Fabro (25). Il difensore centrale di proprietà della Juventus, appena rientrato dal Kilmarnock, si trasferisce temporaneamente in Olanda all'Ado Den Haag.