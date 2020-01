© foto di Gaetano Mocciaro

Il portiere croato Lovre Kalinic vola in Francia. Il ventinovenne lascia l'Aston Villa in prestito fino a fine stagione per andare al Tolosa. La scelta è stata determinata dalla volontà di trovare spazio per giocarsi gli Europei da protagonista e da titolare. Contestualmente Jonathan Kodjia, punta trentenne nazionale ivoriana, va in Qatar all'Al Gharafa con un contratto di 2 anni e mezzo.