Rob Edwards non è più l'allenatore del Watford. Il tecnico gallese, 40 anni, paga un inizio di stagione non proprio esaltante: la squadra è attualmente decima, con 14 punti conquistati in 10 partite. Al suo posto arriva Slaven Bilic, che ha firmato un contratto di 18 mesi.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.

