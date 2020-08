Eddie Howe non è più l'allenatore del Bournemouth. Dopo la retrocessione in Championship, il tecnico e il club inglese hanno deciso di separarsi consensualmente: "Eddie Howe lascia il club di comune accordo. E' stato un viaggio incredibile, grazie mille per i ricordi di Eddie"; il tweet del Bournemouth.

Eddie Howe has left #afcb by mutual consent.

It's been an unbelievable journey, thank you so much for the memories Eddie ❤️ https://t.co/SCVnCkbSpy

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 1, 2020