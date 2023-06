Il Brighton ha già trovato il sostituto di Mac Allister. Il club inglese ha infatti appena annunciato l'ingaggio del centrocampista Mahmoud Dahoud a parametro zero. Il classe '96 ha firmato un quadriennale fino al 30 giugno 2027 e si unirà ai Seagulls alla scadenza del suo attuale contratto col Borussia Dortmund, ovvero a partire dal prossimo 1° luglio.

Questo l'annuncio ufficiale:



We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023