ufficiale Everton, Holgate va a giocare in Championship. Ceduto in prestito al Southampton

Operazione in uscita per l'Everton, al lavoro per piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani per la stagione appena iniziata. Rientra in questo gruppo Mason Holgate, che scende di categoria pur di giocare con maggiore continuità. Ufficiale, infatti, il passaggio del centrale classe '96 al Southampton con la formula del prestito.

Nella scorsa stagione, anche per via di alcuni problemi fisici, ha collezionato appena 8 presenze in Premier League e 9 in totale considerando anche le coppe. Nell'annata appena iniziata può dunque riscattarsi con i Saints, per poi tornare in estate ai Toffees (che ne hanno annunciato così la cessione sui social).