Robin Hack è un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach. L'esterno offensivo tedesco, tra i migliori nella sciagurata stagione dell'Arminia Bielefeld (retrocesso in terza divisione nonostante gli 11 gol e i 9 assist del 24enne), ha firmato un contratto di quattro stagioni.

Welcome to Borussia, Robin Hack! 🐎💚

The 24-year-old winger joins us from Arminia Bielefeld and signs until 2027 ✍️

