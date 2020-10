Il Newcastle non ha nessuna intenzione di separarsi da Allan Saint-Maximin. Il club inglese ha convinto l'esterno offensivo francese di 23 anni a firmare un nuovo accordo, che scadrà nel 2026.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!

Delighted to have you signed up, @asaintmaximin! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 14, 2020