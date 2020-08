ufficiale Manchester United, il baby Williams rinnova fino al 2024: "Un orgoglio per me"

Nuovo contratto per Brandon Williams. Il difensore classe 2000 del Manchester United ha prolungato fino al 2024. Queste le parole del giocatore al sito ufficiale del club: "La firma di questo contratto è un altro momento di orgoglio per me e la mia famiglia. Sono al Manchester United da quando avevo sette anni, è davvero un sogno diventato realtà giocare in prima squadra. Ho imparato molto durante la stagione dal manager, dal suo staff tecnico e dai miei compagni di squadra e voglio ripagare la fiducia che tutti hanno dimostrato in me". Questo invece il commento di Solskjaer: "Brandon ha disputato un'ottima prima stagione, quindi siamo lieti che abbia firmato un nuovo contratto. Questo nuovo accordo è una vera testimonianza del suo duro lavoro e dei progressi che ha fatto dal suo debutto".