Brandon Williams, terzino classe 2000 del Manchester United, passa in prestito fino al termine della stagione all'Ipswich Town. Dal suo debutto nel settembre 2019 sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer, il ragazzo ha collezionato 51 presenze con la maglia del Manchester United.

ℹ️ @BranWilliams has today completed a loan move to Ipswich Town for the 2023/24 campaign.

Best of luck, Brandon — we'll be following your progress closely 🤞#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2023