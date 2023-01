Prima avventura lontano dal Manchester United per Charlie Savage, centrocampista classe 2003 dalle ottime referenze nei Red Devils e negli ultimi tempi impegnato con la squadra U21. Il nazionale giovanile gallese concluderà la stagione in prestito al Forest Green Rovers, squadra che milita nella terza serie inglese. Primo addio per lui da quando difende i colori del Manchester United, ma a giugno tornerà.

We are delighted to announce the signing of midfielder Charlie Savage on loan from @ManUtd until the end of the season📝#WeAreFGR💚

