ufficiale Mané raggiunge Cristiano Ronaldo. È un nuovo giocatore dell'Al Nassr

Sadio Mané è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Nassr. Termina dopo un solo anno l'avventura del senegalese al Bayern Monaco: accolto come la nuova star forte di una lunga e importante carriera al Liverpool, va via senza troppi rimpianti e ora sarà compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, una delle tante stelle che hanno scelto di accettare le offerte dei club sauditi. È costato 30 milioni e non è ancora stata specificata la durata del contratto (probabilmente fino al 2026).

Stagione deludente - Mané ha collezionato 38 presenze con il club bavarese, segnando 12 reti in totale. Una stagione peraltro condizionata da un infortunio che gli ha anche fatto saltare i Mondiali. Altro episodio che ha segnato la sua seconda parentesi in Germania (dopo quella al Lipsia) è la lite, degenerata in una colluttazione, con il compagno di squadra Leroy Sané al termine della partita di Champions League contro il Manchester City.