ufficiale Monaco, Faivre lascia il Principato e firma sino al 2024 con il Brest

Nuovo acquisto per il Brest. Il club biancorosso ha ufficializzato l’accordo con il Monaco per l’acquisto di Romain Faivre. Il centrocampista, che ha firmato un contratto fino al 2024, era in scadenza con il club del Principato nel 2021 e aveva giocato soltanto quattro gare in stagione.