Francisco Jorge Tomás Oliveira, meglio noto come Chiquinho, è un nuovo giocatore del Wolverhampton. L'esterno offensivo portoghese, classe 2000, ha firmato un contratto fino al 2026. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting, ha giocato finora nell'Estoril, con cui ha messo a referto quattro reti e sei assist in stagione, la sua seconda da professionista.

The full story as we sign promising winger, Chiquinho, from Portuguese side @estorilpraiasad.

🇵🇹✍️

— Wolves (@Wolves) January 17, 2022