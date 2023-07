Nelle scorse ore il Wolverhampton ha ufficializzato l'uscita di due giovani calciatori della propria rosa, entrambi ceduti allo Stoke City in seconda serie di Inghilterra e tutti e due con la formula del prestito secco.

Salutano momentaneamente il Molyneux il difensore olandese Ki-jana Hoever (21 anni), per il quale si tratta di un ritorno avendo già giocato lì negli ultimi mesi della passata stagione sempre in prestito, e l'esterno offensivo portoghese Chiquinho (23), quest'ultimo acquistato un anno e mezzo fa.

The Potters have confirmed the signing of Portuguese winger Chiquinho on a season-long loan from Wolves.

The Potters have secured the signing of Ki-Jana Hoever, who returns to City on a season-long loan from Wolves.

Welcome back, @khoever51_ 🇳🇱

— Stoke City FC (@stokecity) July 21, 2023