Ufficiale Olympiacos sempre più portoghese: annunciati André Horta e Chiquinho

Doppio colpo per l'Olympiacos che nel pomeriggio ha annunciato due acquisti, entrambi dal campionato portoghese: si tratta dei centrocampisti André Horta (27), proveniente dal Braga e Chiquinho (28) dal Benfica. Squadra sempre più lusitana quella del Pireo, a partire dall'allenatore Carlos Carvalhal arrivato a dicembre.

In rosa vi sono inoltre n rosa elementi come Joao Carvalho e Daniel Podence, più l'ala Gelson Martins, annunciata il 2 gennaio. Attualmente l'Olympiacos è quarto in classifica nella Super League greca, distanziato di sei punti dalla coppia di testa formata da PAOK Salonicco e Panathinaikos e a meno quattro dall'AEK Atene.