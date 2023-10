ufficiale Okou dà l'addio al Principato di Monaco e si trasferisce in Corsica

Addio a titolo definitivo al Monaco, con cui aveva una sola apparizione in prima squadra, per il difensore centrale Yllan Okou (20 anni). Il classe 2002 ha salutato il Principato per trasferirsi in Corsica, nel Bastia che milita in seconda serie, sfruttando la finestra di trasferimenti all'interno del paese attualmente aperta in Francia. Ha firmato un contratto biennale (scadenza al 30 giugno 2025) con opzione per un'ulteriore stagione con la squadra corsa.