ufficiale Rami non rinnova con il Troyes. A 37 anni cerca una nuova avventura?

Adil Rami cerca squadra. Il difensore francese, classe 1985 e campione del Mondo nel 2018, ha chiuso la sua esperienza con il Troyes, squadra retrocessa in Ligue 2 e dove ha giocato per due stagioni. II contratto dell'ex giocatore del Milan non è stato rinnovato.