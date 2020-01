© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jesus Vallejo riparte dal Granada. Dopo aver collezionato appena sette presenze col Wolverhampton in questa prima parte di stagione, il giovane difensore spagnolo saluta ancora il Real Madrid e si trasferisce nuovamente in prestito fino a giugno in cerca di maggiore minutaggio. Questo l'annuncio del club andaluso: