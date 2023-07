ufficiale Real Madrid, Jesus Vallejo ceduto in prestito. Il difensore torna al Granada

Cambio di casacca per Jesus Vallejo. Il difensore del Real Madrid, con cui ha un contratto fino al 2025, è stato ceduto in prestito. Come riporta il sito ufficiale della società spagnola, il calciatore vestirà nuovamente la casacca del Granada, club in cui ha militato da gennaio 2020 al 2021.